Camagüey, 27 nov.- La protección de niñas, niños, adolescentes y jóvenes constituye una responsabilidad compartida que requiere preparación, compromiso y coordinación entre las instituciones. Con ese propósito, Camagüey desarrolló una jornada de capacitación sobre la implementación del nuevo Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes de la República de Cuba.

El encuentro estuvo encabezado por la doctora en Ciencias Marlen Triana Mederos, viceministra del Ministerio de Educación, y reunió a autoridades y representantes de diversos sectores del territorio. La jornada permitió profundizar en los principales contenidos de la legislación y en las responsabilidades que corresponden a cada organismo para garantizar su aplicación efectiva.

Durante las sesiones se destacó que la entrada en vigor del Código representa un avance en el reconocimiento de niñas, niños, adolescentes y jóvenes como sujetos de derechos, con capacidad para expresar sus opiniones y participar en las decisiones que influyen en sus vidas.

La normativa, publicada en la Gaceta Oficial el pasado 28 de enero, es resultado de un amplio proceso de elaboración y consulta, en el que participaron más de 800 000 personas pertenecientes a estos grupos poblacionales. Su contenido establece nuevas bases para fortalecer la protección integral y responder a las condiciones y necesidades de la sociedad cubana contemporánea.

Luis Alberto Hierro Sánchez, jurista y consultor de UNICEF, explicó la estructura del texto legal, compuesto por dos libros. El primero está dedicado a la niñez y la adolescencia e incluye un Sistema de Protección Integral organizado en siete subsistemas. El segundo aborda los derechos y las garantías de las juventudes.

Entre los aspectos fundamentales de la legislación figuran el derecho a la identidad, a la convivencia familiar en condiciones seguras, a la salud, a la educación, a la protección contra cualquier forma de violencia y al acceso a la justicia. Asimismo, se incorporan garantías relacionadas con los riesgos que pueden presentarse en los espacios digitales.

La capacitación también permitió analizar problemáticas que requieren respuestas coordinadas, como los embarazos y las uniones tempranas, la migración de los padres, las dificultades habitacionales que enfrentan jóvenes egresados de centros de protección y la prevención de situaciones de vulnerabilidad en los entornos virtuales.

Otro de los temas abordados fue la relación entre los derechos de las nuevas generaciones y las disposiciones laborales. En ese sentido, se recordó que la edad mínima general para acceder al empleo en Cuba es de 16 años, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la ley. Además, se insistió en la necesidad de impedir cualquier forma de explotación que pueda afectar la educación y el desarrollo integral de los adolescentes.

La viceministra también se refirió al anteproyecto de Ley de Educación, que propone flexibilizar las trayectorias educativas y ampliar la obligatoriedad de la enseñanza hasta el nivel medio básico.

La preparación realizada en Camagüey forma parte de un proceso que se extenderá progresivamente a otros territorios del país. El principal desafío será trasladar los principios de la nueva legislación a la práctica cotidiana, mediante mecanismos eficaces de coordinación, prevención y atención.

Más que conocer una nueva norma jurídica, su implementación exige que escuelas, familias, instituciones y comunidades asuman un papel activo. Garantizar los derechos de las nuevas generaciones no puede ser una tarea aislada, sino un compromiso colectivo con su bienestar, participación y futuro. (Texto y foto: Zenia Donet García/Radio Cadena Agramonte)