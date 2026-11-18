Camagüey, 18 nov.- En el contexto del Día Internacional del Estudiante, y a propósito de los 50 años de los estudios de Derecho en la provincia, la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz (UC) inauguró este martes el aula especializada José María Morilla.

Al respecto, Mariano Castillo Amaro, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, significó la importancia de ese espacio académico, el cual constituía un anhelo de alumnos y profesores en homenaje al catedrático dominicano precursor de las teorías garantes del Derecho Administrativo en América Latina, publicó la UC en su perfil en la red social Facebook.

Como parte de la celebración transcurrió la conferencia magistral Aprender Derecho desde la historia: el desafío de Morilla para las nuevas generaciones, y posteriormente realizaron la Jornada Científica Estudiantil de la especialidad.

A su vez, sesionaron dos comisiones científicas, donde los estudiantes abordaron temas como la protección de los derechos fundamentales, la actividad administrativa, la tutela de las relaciones familiares, la ética profesional y los desafíos que enfrenta el Derecho ante las dinámicas económicas y sociales actuales.

La realización de esta Jornada Científica en la universidad agramontina es considerada una reafirmación del sentido de pertenencia de su claustro y los alumnos a favor de la excelencia académica, la investigación científica y la formación de juristas competentes. (Texto: Agencia Cubana de Noticias) (Tomado de Radio Cadena Agramonte) (Foto: perfil en Facebook de la UC)