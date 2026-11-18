Camagüey, 18 nov.- El Consejo de la Administración Municipal de la capital agramontina analizó con profundidad el comportamiento de las medidas puestas en práctica para evitar las indisciplinas urbanísticas.

Durante los debates se conoció que en lo que va del actual calendario se erradicaron 91 violaciones, de las cuales 77 corresponden a la agricultura y el resto a viviendas ilícitas dispersas.

La labor del personal encargado del enfrentamiento a esas infracciones no tiene la efectividad requerida, si se tiene en cuenta que lo realizado hasta ahora solo representa el 48 por ciento de lo previsto.

Se precisó en el encuentro que aún quedan pendientes 99 acciones que tienen que ver, fundamentalmente, con la legalización de bienhechurías en el sector de la agricultura en el municipio de Camagüey.

En Cuba, el enfrentamiento a las ilegalidades urbanísticas se rige por la Ley No. 145, Del Ordenamiento Territorial y Urbano y la Gestión del Suelo, y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto 68, bajo la rectoría del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (INOTU).

Entre las infracciones más frecuentes figuran la ocupación ilegal de terrenos, las construcciones y ampliaciones sin los permisos correspondientes, el incumplimiento de órdenes de demolición y la apropiación o modificación indebida de espacios comunes. (Por: Rodolfo Medina Hechavarría/Radio Camagüey) (Tomado de Radio Cadena Agramonte) (Foto: Adelante)