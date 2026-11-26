Camagüey, 26 nov. – La actualización de los conocimientos sobre el diagnóstico, tratamiento, seguimiento y rehabilitación de las personas con trastornos cognitivos mayores y menores centró el Primer Taller de Contemporaneidad de las Demencias, desarrollado en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Amalia Simoni, de esta ciudad.

Coordinada por la doctora Leonor Porto Franco, especialista de primer grado en Medicina General Integral y en Geriatría, la cita reunió a profesionales de la salud en aras de un abordaje integral de las demencias y de fortalecer las capacidades para la atención de estos pacientes y sus familiares.

Durante el encuentro se presentaron trabajos acerca del diagnóstico clínico de las manifestaciones atípicas de estas enfermedades, la actualización en el uso de instrumentos neuropsicológicos y los avances en el manejo terapéutico de los trastornos cognitivos.

El programa incluyó conferencias, ponencias, un taller de adiestramiento y presentaciones libres, organizados en dos comisiones, con la participación de estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey, como parte de su formación docente y profesional.

Uno de los aspectos de mayor relevancia fue el énfasis en la atención y el acompañamiento a las familias, cuya preparación resulta esencial para afrontar los desafíos cotidianos que imponen las demencias.

Los especialistas destacaron la necesidad de proporcionar a los cuidadores conocimientos y herramientas que les permitan comprender la evolución de la enfermedad, manejar adecuadamente sus manifestaciones y favorecer un entorno seguro, respetuoso y afectivo hacia sus familiares.

El cuidado de las personas mayores constituye hoy un desafío del sistema de salud y las familias, ante el incremento de la esperanza de vida y la necesidad de garantizar una longevidad de calidad.

Asimismo, resulta imprescindible reconocer el papel de quienes asumen el cuidado diario de estos pacientes, muchas veces durante largos períodos, y ofrecerles orientación, apoyo emocional y espacios de capacitación que contribuyan a reducir la sobrecarga y mejorar la atención.

En el Primer Taller de Contemporaneidad de las Demencias participaron más de 150 trabajos, y se insertó en las actividades de la Jornada Científica 67 años Salvando Vidas, iniciativa que promueve el intercambio de experiencias, la actualización científica y el fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud en Camagüey.

El encuentro reafirmó la importancia de la preparación continua de los profesionales y de la colaboración entre instituciones sanitarias, pacientes y familiares para avanzar hacia una atención digna, humanizada e integral de las personas con demencia y de la población adulta mayor. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)