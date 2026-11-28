Camagüey, 28 nov.- Camagüey se prepara para el estreno de Los niños de la resistencia (Les Enfants de la Résistance), filme francés de aventuras dirigido por Christophe Barratier y estrenado en 2026. La proyección, anunciada por el Centro Provincial del Cine y el Complejo Audiovisual Nuevo Mundo, reafirma el papel de la ciudad como escenario para el acceso al cine internacional y sitúa a esa institución en el centro de la agenda cultural de la provincia.

Julio César Delgado, especialista del centro, puntualizó que la presentación contará con la presencia de Su Excelencia Raphaël Trannoy, embajador de Francia en Cuba, y de otros representantes del cuerpo diplomático francés. Su asistencia otorga al estreno una dimensión cultural y diplomática, al tiempo que fortalece los vínculos entre la cinematografía francesa y el público de Camagüey.

Ambientada durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial, la película narra la historia de François, Eusèbe y Lisa, tres niños que emprenden una misión secreta para resistir a los nazis en el corazón de Francia. Entre mensajes ocultos, operaciones clandestinas y peligrosas fugas, los protagonistas desafían al enemigo con la audacia y la amistad como principales armas frente a la injusticia.

Con una duración de una hora y 41 minutos, la cinta se proyectará este domingo 29 de noviembre, a las 6:00 p.m., en el Complejo Audiovisual Nuevo Mundo. La entrada será libre, una decisión que favorece el acceso del público y consolida la programación de este espacio como una alternativa para disfrutar de propuestas audiovisuales de interés.

Con esta presentación, Camagüey y el Complejo Audiovisual Nuevo Mundo reafirman su condición de puntos de encuentro entre el público local, el cine francés y temas universales como la resistencia, la amistad y la justicia. El estreno constituye una invitación a disfrutar de una historia vinculada con la memoria, la imaginación y el valor de quienes enfrentan la adversidad. (Maykel Torres La Rosa/Radio Cadena Agramonte) (Foto: Tomada de Internet)