Brasilia, 28 nov.- El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil Flávio Dino suspendió este viernes la tramitación de 14 enmiendas parlamentarias del senador Flávio Bolsonaro al presupuesto de 2027.

La decisión, de carácter cautelar, impide continuar el procesamiento de las propuestas valoradas en 79,3 millones de reales (14,3 millones de dólares)

También, busca preservar la legalidad del procedimiento presupuestario, así como evitar daños de difícil o imposible reparación, puntualizó la Agencia Brasil.

El magistrado atendió una solicitud presentada por el diputado Alencar Santana Braga, del Partido de los Trabajadores (PT), quien cuestionó la presentación de recursos por el senador mientras permanece en Estados Unidos.

Después de perder la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el pasado 25 de octubre, y en medio de investigaciones judiciales, Flávio Bolsonaro huyó de Brasil junto a su esposa y dos hijas.

Según la petición, las 14 enmiendas individuales fueron registradas entre el 6 y el 23 de noviembre, cuando el senador ya se encontraba fuera del gigante sudamericano.

Dino solicitó al Senado que, en un plazo de cinco días, informe sobre las condiciones en que Flávio Bolsonaro ejerce actualmente su mandato y precise si recibió autorización de la Cámara Alta para viajar al exterior o si cumple alguna misión oficial.

La entidad legislativa deberá presentar, además, los comprobantes de entrega y los registros de elaboración y envío de las enmiendas presupuestarias.

El requerimiento incluye la identificación de los usuarios que accedieron al sistema electrónico del Congreso, las fechas y horarios de las operaciones, las direcciones de protocolo de Internet y los datos de geolocalización correspondientes al período de presentación de las propuestas.

Flávio Bolsonaro también tendrá cinco días para pronunciarse sobre los hechos y los cuestionamientos formulados ante el STF.

En su fundamentación, Dino recordó un precedente de diciembre de 2025, cuando suspendió enmiendas presentadas por los entonces diputados Eduardo Bolsonaro, hermano del senador referido, y Alexandre Ramagem, quienes también se encontraban en Estados Unidos.

Consideró entonces incompatible con el ejercicio legítimo del mandato parlamentario la presentación de propuestas presupuestarias por legisladores establecidos permanentemente en otro país.

Señaló que las prerrogativas parlamentarias están vinculadas al cumplimiento de responsabilidades institucionales y no pueden ejercerse de manera desvinculada de los deberes inherentes al cargo.

La resolución actual tiene carácter provisional y podrá ser revisada después de recibir las explicaciones del Senado y la manifestación del senador.

Por su parte, las enmiendas parlamentarias constituyen instrumentos mediante los cuales diputados y senadores proponen destinar recursos del presupuesto federal a obras, servicios y proyectos en sus respectivos estados y otras regiones del país. (Tomado de Prensa Latina)