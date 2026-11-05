La Habana, 5 nov.- El esquema de tratamiento con Biomodulina T ya aparece en la nueva versión del Formulario de Medicamentos de Cuba y puede ser utilizado por cualquier inmunólogo en el país y el mundo, según postea en su perfil de Facebook el Investigador Titular Dr. C. Armando Rodríguez Batista.

El ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente explica en su perfil de esa red social que se dedicaron 7 años a un ensayo clínico en niños cubanos con el uso de Biomodulina T con resultados muy positivos.

Odalis de la Guardia Peña, fue la investigadora principal del ensayo clínico de ese fármaco, en el cual participaron el Instituto de Hematología e Inmunología (IHI), los hospitales pediátricos William Soler y Ángel Arturo Aballí, y el BioCen como promotor del ensayo.

La doctora, especialista de I y II grado en Inmunología, máster en Enfermedades Infecciosas, profesora e investigadora auxiliar del IHI se desempeña como vicedirectora administrativa de esa institución.

Ella recibió en nombre de su equipo de investigación uno de los premios de la Academia de Ciencias a los mejores resultados científicos en 2025 por el ensayo clínico «Evaluación de la eficacia y seguridad de la Biomodulina T en pacientes pediátricos con Hipoplasia del Timo asociada o no a inmunodeficiencia celular»

La doctora De la Guardia explica: «El éxito de un ensayo clínico tiene muchas aristas, pero yo pienso que más que nada está en el diseño. Hacer un diseño bien pensado, bien asesorado, donde participen muchas personas».

Insistió en que el premio es resultado del trabajo de muchas personas: «Esto es un premio que a lo mejor lo recibí yo, pero es el trabajo de muchas personas. Es el trabajo de muchos profesionales, médicos y no médicos, que contribuyeron durante todos los años de investigación a alcanzar los resultados».

El ensayo clínico involucró a profesionales del Hospital Pediátrico Aballí, el Hospital William Soler, el Biocen, el Cencec y el Instituto de Hematología e Inmunología que garantizó los reactivos para las pruebas de laboratorio, los insumos para la administración del medicamento y los equipos para los estudios radiológicos.

Según el post del ministro, demostraron el compromiso institucional con la investigación, pues al decir de la doctora Odalis de la Guardia: «Nunca perdimos la motivación porque cuando uno trabaja con niños, uno no puede abandonar».

«Un por ciento altísimo de los niños estudiados mejoró considerablemente su salud, desapareciendo enfermedades que antes padecían con frecuencia. Una disminución notable, realmente, de la aparición de infecciones en los niños», afirmó la investigadora. (Texto y fotos: Trabajadores) (Tomado de Radio Cadena Agramonte)