Camagüey, 20 nov.- Camagüey desarrolla el «Bastión Estudiantil Universitario», ejercicio concebido para fortalecer la preparación de estudiantes y profesores en correspondencia con los objetivos de la formación integral y la preparación para la defensa. La jornada constituye un espacio de aprendizaje, participación y reafirmación del compromiso de las nuevas generaciones con la sociedad.

Durante las actividades se desarrollan acciones dirigidas a consolidar conocimientos y habilidades, así como valores esenciales para la vida profesional y ciudadana. La responsabilidad, la disciplina, la solidaridad y el compromiso se sitúan entre los principios que guían este ejercicio, cuya importancia trasciende el ámbito académico.

Los jóvenes desempeñan un papel protagónico en cada una de las iniciativas programadas. Su participación activa demuestra la disposición de los universitarios para asumir tareas, enfrentar desafíos y contribuir al desarrollo del país desde sus espacios de formación. Además, el intercambio con profesores y especialistas favorece la reflexión sobre la realidad nacional y su papel de salvaguardar el futuro de la patria.

El «Bastión Estudiantil Universitario» también representa una oportunidad para fortalecer la cultura de defensa en las instituciones de educación superior. A través de la preparación teórica y práctica, los participantes comprenden la necesidad de preservar la soberanía, la independencia y los logros sociales alcanzados, al tiempo que desarrollan una mayor conciencia sobre sus deberes como ciudadanos.

De esta manera, la jornada en Camagüey reafirma el valor de la universidad como escenario de formación integral y compromiso social. La participación de estudiantes y docentes contribuye a preparar a las nuevas generaciones ante los desafíos actuales en un contexto caracterizado por las amenazas del gobierno estadounidense y el recrudecimiento del bloqueo a la isla. (Maykel Torres La Rosa/Radio Cadena Agramonte) (Póster: tomado de la Universidad de Camagüey en Facebook)