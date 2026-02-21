Bárbara Llanes entre los 20 prenominados a Mejor Música Original en los Premios Platino

La Habana, 20 feb.- La soprano y compositora cubana Bárbara Llanes ha sido reconocida al ser incluida entre los 20 prenominados a Mejor Música Original en los Premios Platino, gracias a su destacada labor en la coproducción cubano-italiana “Baracoa”, dirigida por Luis Ernesto Doñas, según informó el Instituto Cubano de la Música (ICM).

La película también ha recibido una prenominación en la categoría de Mejor Ópera Prima, lo que resalta su creciente relevancia en el panorama cinematográfico iberoamericano, considerado por los expertos como el equivalente a los Premios Oscar para el cine de habla hispana.

De acuerdo con el ICM, la partitura original de Llanes se distingue por su creatividad versátil y la riqueza sonora que presenta.

Desde la delicada y melódica música incidental que acompaña el relato, hasta las canciones “Caminos sobre el mar” y “Soy de corazón”, basadas en textos del dramaturgo y poeta Norge Espinosa, la compositora crea un universo musical que se entrelaza con el viaje emocional y físico de los protagonistas, Pepe (Carlos Luis González) y Jimmi (Yadier Fernández), en su travesía hacia Baracoa, conocida como la Ciudad Primada de Cuba.

Para la interpretación de su música original, Llanes reunió a un destacado grupo de colegas en los estudios PM Records y el Estudio 3 de Abdala, entre ellos, el trompetista Yasek Manzano, el pianista Rodrigo García Ameneiro, David Faya en el bajo, Adrián Aguiar en la guitarra, y la maestra Daiana García, junto a la Orquesta de Cámara de La Habana.

Además, las voces de María Victoria Rodríguez y Laritza Bacallao aportan una dimensión lírica y expresiva que enriquece el universo nocturno del personaje de Estrellita, profundizando la atmósfera emocional de la película.

La prenominación a los próximos Premios Platino reafirma la versatilidad artística de Bárbara Llanes y su habilidad para cruzar las fronteras entre la música académica, la creación contemporánea y el lenguaje cinematográfico, consolidando así su presencia en el ámbito audiovisual iberoamericano, según concluye la nota del ICM.

Los Premios Platino del Cine y el Audiovisual Iberoamericano son reconocidos anualmente, creados por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales de México y la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales, con el respaldo de las Academias e Institutos de cine iberoamericanos.

La próxima ceremonia de entrega de los premios, tras celebrarse en Madrid en 2025, regresará a Riviera Maya en su XIII edición el 9 de mayo de 2026, consolidándose como un evento global de gran impacto que se sigue en más de 180 países cada año. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)