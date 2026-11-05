Baloncesto 3×3 de mujeres con el mejor resultado de Cuba en Copa América

La Habana, 5 nov.- Cuba hace historia en el baloncesto 3×3 de mujeres con un destacadísimo cuarto lugar en la FIBA AmeriCup, celebrada en El Salvador.

Esa ubicación las colocó por primera vez entre las semifinalistas de este torneo, y con ello mejoraron significativamente su anterior participación, que había terminado en un octavo lugar.

En ese mejor resultado en la historia de estas lides, las muchachas jugaron una clasificatoria perfecta, con tres victorias sin derrotas, y triunfos sobre Chile y México.

Keyla Sagarra, Anisleydis Galindo, Rachel Contreras y Liset Valdés firmaron esta obra, que ya pesa en este deporte a nivel continental.

Por las medallas de bronce cayeron frente a Colombia en un reñido partido, que terminó 12-15. Antes cedió, también en cerradísimo encuentro, ante Estados Unidos, por 17-21. En la final Canadá se llevó el éxito, al derrotar a las estadounidenses con holgada pizarra de 21-12. (Tomado de JIT)