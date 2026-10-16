Aportes de innovadores sustituyen importaciones en Termoeléctrica de municipio camagüeyano

Camagüey, 16 oct.- Aportes al ahorro y la sustitución de importaciones de materiales indispensables en la generación, distinguen hoy el quehacer de los innovadores y racionalizadores en la Central Termoeléctrica (CTE) 10 de Octubre, del municipio camagüeyano de Nuevitas, que se alista para celebrar el Fórum de planta, donde expondrán 22 trabajos relevantes seleccionados en los eventos de base.

Ese accionar se enfoca en soluciones duraderas, que se puedan patentar y desarrollar en Cuba, a través de la Organización de la Propiedad Industrial, lo cual favorece el ahorro a la empresa y al país de recursos financieros, fundamentalmente euros, moneda con la que se compran la mayoría de las piezas y otros insumos imprescindibles en el funcionamiento de las unidades generadoras.

Alexis Torriente Tamayo, especialista de ciencia, técnica e innovación en la termoeléctrica, explicó además, a la Agencia Cubana de Noticias que el encuentro lo efectuarán el próximo martes, pues se ha pospuesto por diversas razones, relacionadas con aseguramientos.

En la cita, subrayó, se presentará el Proyecto titulado Uso de aditivo para modificar la composición química de las cenizas y la temperatura de rocío de los gases de la combustión del petróleo crudo cubano, de los autores Leonix Leiro Santana, director técnico y Dairon Aldama Barbachas.

Este año 2026 trabajaron en los modelos que rigen el comportamiento dinámico de la corrosión del Calentador de Aire Regenerativo y los modelos matemáticos que siguen la influencia de los aditivos en la composición química de las cenizas.

El fórum se realiza en dos grupos, se discuten los temas, y por cada comisión se eligen las dos ponencias más relevantes, igual cantidad de destacados, y menciones.

Los integrantes son reconocidos moral y materialmente, apuntó el funcionario.

De los más de 600 trabajadores que integran la plantilla de la termoeléctrica camagüeyana 445 están afiliados a la Asociación de Innovadores y Racionalizadores (ANIR), de ellos 94 mujeres.

Como parte de todo este movimiento se destacan quienes constituyen las Brigadas Técnicas Juveniles (BTJ), y el de las mujeres pertenecientes a la Asociación Nacional de Economistas y Contadoras.

En el contexto de la Jornada por el Día del Innovador, 10 aniristas de la institución merecerán la Condición 8 de Octubre, el Sello 8 de Octubre y la Estrella de El Mayor, respectivamente, que otorgan la Central de Trabajadores de Cuba y la ANIR, tanto a nivel nacional como provincial.

De estos trabajadores, tres recibirán la Réplica del carné de innovador del líder de la Revolución Fidel Castro Ruz, y participarán en la Conferencia Nacional de la ANIR, que transcurrirá en La Habana, en fecha aún por definir.

Formarán parte, de igual modo, de la delegación de la Termoeléctrica de Nuevitas a la Conferencia Provincial de esa asociación, compuesta por nueve personas, y que acontecerá el 29 de octubre venidero en la ciudad de Camagüey. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)