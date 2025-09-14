Anuncian Encuentro Nacional de Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial Afrodescendiente en Cuba

La Habana 13 sep.- El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural organiza el Encuentro Nacional de Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial Afrodescendiente, que se realizará del 15 al 17 de septiembre.

El evento contará con la presencia de portadores, gestores, investigadores y expertos en Patrimonio Cultural Inmaterial de diez provincias de Cuba, expertos internacionales de Colombia y Perú, informa el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, del Ministerio de Cultura.

A la cita están invitados especialistas de la Oficina Regional de Cultura de la Unesco en La Habana, la Comisión Cubana de la Unesco, y afrodescendientes miembros de organizaciones de la Sociedad Civil que defienden derechos culturales.

El programa incluye espacios de diálogos para intercambiar experiencias en la identificación, catalogación y salvaguardia de manifestaciones del Patrimonio Cultural Inmaterial.

También está previsto visitas al Museo Nacional de la Música, la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, el Museo de los Orichas, el Museo San Severino la Ruta de las personas esclavizadas y el Proyecto AfroAtenas en Matanzas, en estos espacios estarán presentes portadores de rumba, danzón, son, narradores orales escénicos, la escuela Karabali, el Coro Folclórico Nacional de Cuba, entre otros.

Con la realización de este primer encuentro se espera contribuir a perfeccionar políticas públicas que protegen el Patrimonio Cultural Inmaterial, favorecer la participación comunitaria y sus portadores afrodescendientes y actualizar registros e inventarios. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)