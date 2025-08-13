Aniceto Recio Pedroso, ejemplo y valor, patriota insigne de los santacruceños

Santa Cruz del Sur, 12 ago.- La instantánea en blanco y negro preserva la imagen del Comandante Aniceto Recio Pedroso, el patriota insigne de Santa Cruz del Sur. En posición erguida muestra mirada recta el hombre que no se amilanó en los momentos difíciles de su vida ni en el combate más complejo ante las fuerzas españolas.

El hijo de Juan y Felipa fue recogido seguramente en el alumbramiento materno por una partera, como tantos otros que por esa época nacieron en el poblado de Palma Hueca, en tierras del partido pedáneo de esta localidad. El pequeño de piel mestiza descendiente de abuelos paternos y maternos esclavos, traía en los genes prematura rebeldía.

Aprendió desde la niñez a realizar trabajos en la agricultura rodeado de pobreza y analfabetismo. El levantamiento en La Demajagua el 10 de octubre de 1868 encabezado por Carlos Manuel de Céspedes fue la oportunidad que tuvo Aniceto para ir a la manigua como soldado del Tercer Cuerpo del Ejército Libertador, inicialmente en la infantería. Luego es designado para la caballería.

Tiempo después, al pasar por el lugar conocido por La Deseada, camino a Santa Cruz del Sur, el Mayor Ignacio Agramonte determinó que el valiente y disciplinado combatiente con el grado de cabo formara parte de su escolta. En el mes de octubre de 1873 fue seleccionado entre los 35 jinetes para el rescate del Brigadier Julio Sanguily, apresado por los españoles.

Al caer Agramonte en los montes de Jimaguayú por un disparo del adversario, el sargento Recio Pedroso quedó a las órdenes de Máximo Gómez Báez, integrando la escolta del Generalísimo. En la guerra chiquita el insurrecto alzó el machete para derrocar al invasor.

Con la experiencia de dos contiendas y pasada las cuatro décadas de edad, a mediados de 1895 ocupó importantes responsabilidades en la primera división del tercer cuerpo del Ejército Libertador. En la batalla redentora se le une su hijo mayor Luís Recio La O.

En numerosas batallas sin temor a la muerte participó el veterano mambí. En el aniversario 77 de su desaparición física de Aniceto Recio Pedroso los revolucionarios de esta demarcación continuamos decididos a salvaguardar la libertad e independencia conquistadas a cualquier precio como fieles seguidores de la caballería camagüeyana de Ignacio Agramonte, y del ejemplo de este patriota insigne de los santacruceños. (Imagen tomada de ECURED)