Amplía plataforma de streaming y contenidos audiovisuales Picta planes de datos para sus usuarios

La Habana, 11 nov.- La plataforma Picta y la empresa Z17 informaron a través de su perfil en la red social Facebook que se encuentran disponibles tres nuevos paquetes de datos (cinco, 10 y 25 GB) orientados a los usuarios de Picta, la plataforma de streaming y contenido audiovisual cubana.

El paquete podrá comprarse a través de la propia plataforma www.picta.cu y la APK.

Con esta nueva oferta, se amplía el acceso a paquetes exclusivos para la plataforma y facilita el acceso a los contenidos de Picta, según el comunicado de la Empresa Z17.

Los usuarios podrán consultar las condiciones completas del paquete (precio, vigencia y uso) en la plataforma, añadió la institución.

Picta es la plataforma de streaming y contenidos audiovisuales más popular de Cuba, desarrollada como parte del Proyecto Z17 por la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) y la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa). (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)