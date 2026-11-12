Administración Tributaria a trabajadores por cuenta propia: tener abierta la Cuenta Bancaria Fiscal no basta

La Habana, 12 nov.- La Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) advirtió que tener abierta la Cuenta Bancaria Fiscal (CBF) no basta, pues el contribuyente debe operarla para canalizar las operaciones de su actividad económica y pagar sus tributos, destacó el organismo en Facebook.

El mensaje, publicado en la red social, precisa que deben abrir y operar una CBF todos los trabajadores por cuenta propia sin excepción, artistas e intelectuales, comunicadores sociales, usufructuarios y propietarios de tierras agrícolas, tenedores de ganado sin tierras y otros productores individuales de alimentos de origen animal o vegetal.

Entre los usos de la cuenta la ONAT señala recibir cobros mediante transferencias u otros instrumentos bancarios, realizar pagos de obligaciones tributarias y operaciones comerciales, depositar el efectivo de la actividad según el régimen convenido con el banco y pagar los tributos.

La obligación no termina con la apertura: es necesario utilizar la cuenta para canalizar los movimientos financieros vinculados con la actividad económica, de acuerdo con las disposiciones vigentes, subrayó el organismo.

El incumplimiento constituye una infracción tributaria y puede dar lugar a multas y otras medidas previstas en la legislación, entre ellas el cierre temporal de la actividad económica, cuando corresponda, precisó la ONAT.

La Administración Tributaria puede realizar acciones de control para comprobar la correspondencia entre los movimientos financieros y las obligaciones fiscales del contribuyente.

Aclaró la ONAT que no es obligatorio mantener un saldo mínimo de tres mil pesos en la cuenta, que la CBF es una cuenta corriente y que pueden utilizarse los canales electrónicos disponibles para realizar operaciones bancarias y pagar tributos desde la cuenta fiscal habilitada.

Quienes aún no tengan la CBF deben gestionar su apertura en la sucursal bancaria; quienes ya la posean deben comprobar que esté habilitada y utilizarla para las operaciones financieras de su actividad.

Para ampliar información, el organismo recomienda consultar el Portal Tributario de la ONAT www.onat.gob.cu o acudir a la oficina municipal de Administración Tributaria. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)