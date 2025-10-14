Activado grupo temporal de trabajo en Santa Cruz del Sur por intensas lluvias

Santa Cruz del sur, 13 oct.- El grupo temporal presidido por Héctor Solano Montejo y Araelia García Rojas, primer secretario del Comité del Partido Comunista de Cuba (PCC) y presidenta de la Asamblea del Poder Popular, en igual orden, de Santa Cruz del Sur y la Intendente Miriadis López Álvarez, fue activado este lunes debido al deterioro del clima a causa de vaguada que provoca intensas lluvias.

Fue orientado el chequeo de los centros de evacuación, a los que se les garantizará los recursos alimenticios para trasladar hacia ellos si es necesario como lo requiere la alerta temprana, la población residente en zonas bajas del territorio.

Además la venta de carbón y alimentos a los lugareños, la distribución de éstos al sector social y el aseguramiento de los recursos del Estado. En otro orden de cosas se daba seguimiento al nivel de agua que registra la presa Najasa Dos, enclavada en la zona de La Jagua.

En horas del mediodía de este lunes las máximas autoridades políticas y gubernamentales de esta demarcación se encontraron con Yenny León Mayedo y el Teniente Coronel Félix Villegas Corona, vicegobernador y jefe de grupo de la Defensa Civil en la provincia de Camagüey, respectivamente, en áreas de la presa.

Gustavo Riesco López, director de la Empresa Provincial de Aprovechamiento Hidráulico, informó que la Najasa Dos tiene capacidad para 87 Millones de metros cúbicos de agua, pero ya ha alcanzado los 90 millones, por lo que se tomó la decisión de comenzar a evacuar parte de lo acumulado a 150 metros por segundo.

En la comunidad de Cándido González la comitiva se reunió con jefes de subgrupos, directores de entidades y delegados de circunscripción. En la cita se evaluó que como prioridad serán evacuadas familias que viven en los barrios Chaparrita, Jorge Oquendo, 21 de Octubre, San Antonio, El Tejar, aguas abajo de la presa y la población de El Francés, aledaña al río Najasa.

Arístides Arredondo Gil, vicepresidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en su condición de jefe de la comisión de evacuación manifestó que están creadas las condiciones en la escuela primaria Jesús Menéndez, de Cándido González, el Preuniversitario Jesús Suárez Gayol, en La Jagua y el Instituto Politécnico de Economía Raúl Rodríguez Moreno, enclavado en la cabecera santacruceña.