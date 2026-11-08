Abre convocatoria segunda edición del Mercado de Cine Latinoamericano

La Habana, 8 nov.- La convocatoria a la segunda edición del Mercado del Cine Latinoamericano quedó abierta para todos los interesados, quienes se podrán inscribir hasta el próximo 23 de noviembre, según dio a conocer el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic).

Este encuentro, diseñado como espacio para conectar a productores, distribuidores, plataformas digitales y otras entidades de producción audiovisual se realizará entre el 5 y el 10 de diciembre, como parte de la edición 47 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano (FINCL).

Convocada en colaboración con el FINCL, este mercado audiovisual no solo transforma a capital cubana en puente estratégico entre Latinoamérica, el Caribe y Eurasia; sino que está pensado para que productores, distribuidores y agentes de ventas puedan encontrarse en dichas jornadas.

Isla abierta también concibe cupos para programadores de festivales y plataformas digitales, empresas de servicios de producción y posproducción, así como proyectos y entidades que desarrollan técnicas y productos tecnológicos aplicados al audiovisual.

También podrán inscribirse cineastas, colectivos de creación, instituciones académicas, asociaciones regionales, autoridades cinematográficas y de nuevos medios.

Son objetivos del Mercado del Cine Latinoamericano, igualmente, posibilitar el encuentro de saberes y especialidades, fortalecer estrategias que contribuyan a la realización audiovisual, y generar un ambiente idóneo para la socialización de contenidos

El Hotel Habana Libre será sede de estas jornadas pensadas para la exhibición, el diálogo y la concertación de acuerdos que favorezcan la producción cinematográfica y el intercambio académico e investigativo sobre el cine en la región. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)