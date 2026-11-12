41 años después, el corazón sigue en Cuba: las memorias de un estudiante nicaragüense en la Isla

La Habana, 12 nov.- La concepción internacionalista de la Revolución cubana hizo huella en la formación de adolescentes nicaragüenses que vinieron a completar estudios a solo unos meses del triunfo del sandinismo (19 de julio de 1979), según relata Arturo Antonio Cárdenas Alvarado.

El hoy abogado y notario público vino a la Isla de la Juventud el 30 de octubre de 1980 a estudiar en la Escuela Básica en el Campo “Carlos Fonseca Amador” (ESBEC #53) y luego cursó estudios profesionales de Técnico Medio en Agronomía en el Instituto Politécnico “Cesar Escalante” (IPACE), de Jaguey Grande, Matanzas, hasta el año 1985.

Reside en la Ciudad Masaya, en el Departamento con el mismo nombre y cuenta que participó como miembro del Ejército Popular de Alfabetización, en la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización que se desarrolló en Nicaragua del 23 de marzo de 1980 al 23 de agosto de ese mismo año.

La proposición partió de la organización Juventud Sandinista 19 de Julio, cuando una tarde del mes de septiembre de 1980, fue convocado a una entrevista y le propusieron prepararse en la Mayor de las Antillas para contribuir al desarrollo del país y a la consolidación del proyecto revolucionario sandinista, algo que asumió con mucho entusiasmo.

¿Qué y a quién recuerdas en Cuba?

El principal recuerdo es su gente. El pueblo cubano es muy generoso, solidario, digno, culto y, por supuesto, muy valiente. Es un pueblo de brazos abiertos. Puedo mencionar nombres, profesores: Waldo Garrido Pérez, Marlen Villavicencio Batista, Guillermo Felipe Toranzo, Israel Socarrás, Noelvis Rodríguez Corría, Alberto Alfonso, William Ríos, Erasmo Perdomo, Alberto Arregui, entre otros.

Todos ellos contribuyeron a nuestra formación humana, académica y profesional. Yo estoy muy agradecido con ellos. De mis compañeros de clase, tanto nicaragüenses como cubanos, los llevo siempre en mi recuerdo y en mi corazón.

¿Vivencias de esa etapa?

Las vivencias de aquella etapa influyeron en mi conducta, pues potenciaron el proceso de mi transformación y crecimiento personal. Recuerdo, que cuando llegué a la Isla de la Juventud, comprendí que empezaba una etapa nueva en mi vida en la que estaba inmerso de forma consciente y voluntaria.

Experimenté entonces una especie de ruptura con mi realidad anterior para sumergirme en aquella realidad nueva que, al asumirla me permitió dar un salto cualitativo en mi proceso de transformación y crecimiento personal.

Así, en la cotidianeidad de aquella nueva vida aprendí a vivir en colectivo, lejos de los egoísmos personales, y a practicar una disciplina consciente que me permitió llevar una vida ordenada, coherente con mis principios y deberes revolucionarios.

Al concluir la secundaria básica, compartí con estudiantes cubanos, directamente con el alumnado y aprendí a conocer aún más de cerca la idiosincrasia y la cultura de los cubanos, construyendo una hermandad que perdura al día de hoy.

¿Qué aprendizaje le dejó Cuba?

Yo siempre he dicho que mi etapa en Cuba es fundamental en mi vida, pues fue un proceso de formación personal muy complejo, pero que fue decisivo.

Sin temor a equivocarme, digo que el principal aprendizaje que me dejó Cuba, es haber asumido como una actitud de vida el principio martiano de que el verdadero hombre no mira de qué lado se vive mejor, sino de qué lado está el deber.

A mis hijos y a mi familia les hablo de Cuba, les cuento de la grandeza y la generosidad del pueblo cubano, de su heroísmo, su dignidad y su valentía. Les he dicho que yo soy fiel a Fidel y que también soy un soldado de la Revolución Cubana.

¿Has vuelto a Cuba?

Concluí mis estudios en Cuba en julio de 1985, hace 41 años. Nunca más he vuelto. Deseo volver algún día.

DATOS DE INTERÉS

En la década de los 80 vinieron a esta isla unos tres mil jóvenes nicaragüenses.

Los adolescentes poblaron dos escuelas: No. 53 “Carlos Fonseca Amador” fundada el 1ro de noviembre de 1979 y la No.54 “Amistad Cuba-Nicaragua”, fundada el 26 de marzo de 1980.

Cada escuela tenía una matrícula de más de 500 estudiantes que vivieron en Cuba por varios años los 365 días.

Los nicaragüenses concluyeron estudios de secundaria básica, bachiller en ciencias y letras, profesiones de nivel medio y los de mejores rendimientos académicos matricularon universidades cubanas.

Además de los estudios realizaban labores productivas en los campos de cítricos, y se organizaron en brigadas para la limpieza de los albergues y el autoservicio: fregado, limpieza de mesas, ordenamiento del comedor y otras tareas de orden y cuidado de las áreas aledañas

Conjugaban los estudios con horarios recreativos y la impartición de talleres de arte. Contaron con grupos musicales, coros y danza. Celebraban sus fiestas nacionales

Visitaron playas, sitios históricos e intercambiaron con la población de Nueva Gerona en excursiones programadas. En algunos casos visitaron la capital. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)