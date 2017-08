Sistema educacional en Cándido González se prepara para emprender curso escolar

No es sorprendente el entusiasmo de educadores, estudiantes, familia y comunidad a pocas horas de emprender nuevamente su marcha el proceso docente-educativo en la localidad santacruceña.

Es la festividad de la enseñanza donde el enardecimiento armoniza con los matices seductores de las aulas, los colores de la bandera, el verde del pizarrón, la frescura de las tizas, las voces placenteras de los pedagogos. Se convertirá en jornada de bienvenida que Cuba entera espera.

Los colectivos de los planteles de la enseñanza general, el círculo infantil Espiguita Dorada y el Instituto Politécnico Agropecuario José Fonseca Bolívar se preparan en el Consejo Popular (CP) Cándido González, para recibir la condición de listos en las inmediaciones del período lectivo.

“Dedicaremos los maestros el curso escolar 2017-2018 a Fidel, al aniversario 65 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes por la Generación del Centenario guiada por el Líder Histórico, además al 50 de la caída en combate del Comandante Ernesto Che Guevara”, refirió Lázara Sánchez Villalba, directora del plantel primario La Demajagua.

Allí se encuentra el claustro magisterial completo, la base material de estudio en total orden, se embellece el entorno de la institución, también el interior de los recintos.

“Todos nos encontramos enfrascados para que nuestro centro luzca hermoso”, expresó la experimentada educadora del grado preescolar Bárbara Leyva Cruz.

El día cuatro de septiembre será un día feliz, escribió en el pizarrón la joven profe de segundo grado Yudenia del Risco Romero. “No cabe dudas que ese primer lunes de septiembre haremos muchos compromisos en nombre de la Revolución Cubana”, aseveró.

Reincorporarse al magisterio tras más de cinco décadas de labor ha vigorizado el espíritu de la maestra Obdulia García Carrillo. “Puedo aportarle todavía muchos de mis conocimientos a las nuevas generaciones y a los recién graduados de la escuela pedagógica. Tengo casi 70 años, pero todavía a esta martiana le sobran energías”, puntualizó.

A nueve kilómetros del CP Cándido González se encuentra la comunidad Los Ingleses. Sus pobladores se sienten motivados por la noticia recién recibida. “Volverán a reabrir la escuelita”, dijo con voz motivada, casi al borde del llanto Lianensi Acosta González, la madre de una escolar.

La “Raúl Peña González” cambia el aspecto luego de siete años cerrada. “Muchos vecinos y las mamás de las alumnas de este colegio estamos apoyando para devolverle la belleza. Ya se nos avisó que la brigada de mantenimiento del Sectorial municipal de Educación vendrá a poner otros recursos”, comentó María Victoria Poll.

“Nos trasladábamos muy temprano en el transporte que apareciera hasta la comunidad El Carmen, algo más alejada, para poder estudiar”, dijo la escolar de primer grado Adislianni Mato Acosta.

“Periodista, no sé que decir, pero estoy contentísima. El corazón se me ha desbocado como el caballito de mi abuela. La escuelita ahora me queda cerca de la casa. No tengo que madrugar”, manifestó la pionera Lis laura Ramírez Poll

El sistema educativo en Santa Cruz del Sur se ha activado para tener un comienzo exitoso desde la primera hora de clases, garantizando a la vez las condiciones higiénicas sanitarias en cada plantel, a fin de evitar situaciones epidemiológicas de riesgo.