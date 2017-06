Santiago de Cuba, campeón de Serie Nacional de Béisbol sub 23

Santiago de Cuba, 4 jun.- Los santiagueros se convirtieron en los primeros bicampeones de la Serie Nacional de Béisbol sub 23 años, al derrotar a Villa Clara 12-6, en la final de la cuarta edición disputada en el estadio Guillermón Moncada, de esta ciudad.

Heriberto Rosabal, director técnico del conjunto ganador, destacó que la disciplina ha sido fundamental en los resultados del elenco.

Los atletas y el colectivo de entrenadores son lo máximo para mí, además, siempre nos ha caracterizado el respeto hacia los rivales, añadió.

Florencio Maletá, quien lanzó desde el quinto inning y se apuntó la victoria, resaltó que antes del juego se sintió crecido tras recibir una llamada telefónica de sus familiares.

Mi mamá me dijo que yo sabría salir de los momentos difíciles y así fue, enfatizó el relevista y agregó que le enviaba un saludo a su niña y esposa, fundamentales en el apoyo a su carrera.

Trabajé bastante, mi función es tirar dos o tres capítulos, venir cuando hay bases llenas y situaciones complejas, me sentí agotado, pero no me importó, había que volver a coronarse, puntualizó Maletá.

Sergio Barthelemy, capitán de la selección santiaguera, señaló que es más difícil reconquistar el título que ganarlo, sin embargo tenía mucha confianza en su equipo.

Este triunfo también es de Oscar Colás y Ulfrido García, quienes asumen compromisos internacionales actualmente, pero sabemos que su corazón está con nosotros, se les guardará la medalla, se sacrificaron como todos y aportaron mucho a la victoria, subrayó.

Considero que podemos intentar renacer la leyenda de la “Aplanadora”, necesitamos que los aficionados nos den la confianza para tal empeño, expresó el jardinero izquierdo, uno de los más valiosos de este play off.

La “Aplanadora” es el sobrenombre de dos generaciones de peloteros santiagueros, célebres por su poder ofensivo en la década del 90 y primeros años del presente siglo.

Leonard Kindelán, defensor de la primera base, declaró que no planificó dos jonrones para hoy, mas mantuvo el pensamiento positivo porque esta actuación debía ser mejor que la de ayer.

Cuando el público corea “Kinde decide tú” o “Kinde camina eso”, me lleno de emoción, y a veces me pongo un poco tenso, pues también se lo decían a mi papá.

El padre de Leonard, Orestes Kindelán, dio 487 cuadrangulares en series nacionales, y 94 en el equipo Cuba, récord para cualquier pelotero de la mayor de las Antillas, además, impulsó mil 789 carreras con promedio de una por cada 4,03 veces oficiales al bate, y su total de extra bases fue de 853. (ACN) (Foto: Archivo)