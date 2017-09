Canciller cubano interviene ante Asamblea General de la ONU (+Audio)

Naciones Unidas, 22 sep.- El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, en su intervención hoy en la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 72º periodo ordinario de sesiones, se refirió a la hostil política del presidente Donald Trump hacia Cuba, así como a los recientes desastres naturales acaecidos en la región caribeña y México.

Rodríguez Parrilla expresó sinceras condolencias, extensivas a familiares y los damnificados por los huracanes Irma y María. Dijo que Cuba está dispuesta a aumentar la cooperación con los hermanos pueblos de Dominica y Antigua y Barbuda, República Dominicana, Puerto Rico y otras islas afectadas.

Llamó a la comunidad internacional a dar prioridad y dar recursos a los estados del Caribe devastados.

También envió condolencias a las familias de las víctimas del impacto del huracán Irma en Estados Unidos.

Lamentó la pérdida de vidas humanas en Cuba a causa del paso de Irma, que ascendieron a 10, y detalló las acciones heroicas de los rescatistas y el pueblo cubano. “Es elocuente el espíritu de resistencia y victoria de nuestro pueblo, que renace con cada adversidad”.

En otro momento, aludió al discurso del presidente estadounidense Donald Trump el pasado martes en este mismo hemiciclo.Detalló la profunda desigualdad que existe en el mundo al que el mandatario norteamericano se refirió. “La construcción de muros y barreras y las leyes para impedir la llegada de migrantes han demostrado ser crueles e ineficaces. No resuelven la pobreza y el subdesarrollo”.

Se preguntó cuál es la receta que propone el presidente estadounidense para resolver los problemas de los patrones de producción y consumo del capitalismo, que conducen a la destrucción del medio ambiente y el fin de la especie humana.

“¿Acaso pueden olvidarse las consecuencias del colonialismo y el imperialismo?” Indagó, además, si alguien conoce recetas de neoliberalismo mejor aplicadas que las que destruyeron las naciones latinoamericanas en la década del 80 del pasado siglo.

“Cuba lamenta la decisión del Gobierno de Estados Unidos, el principal emisor histórico de gases de efecto invernadero, de retirar a su país del Acuerdo País”.

Reiteró que el cambio climático es una amenaza para el desarrollo de las naciones del orbe y se refirió en específico a las pequeñas naciones del Caribe en ese sentido, para las cuales pidió un trato especial y diferenciado.

Es necesario eliminar la producción y uso por parte de todos los países de las armas nucleares, dijo. Apuntó que el acuerdo recién firmado por muchas naciones del orbe en la ONU es un paso importante en ese sentido. “Estados Unidos se opuso”, añadió, tras precisar que Washington se vanagloria de sus gastos militares, el uso de la fuerza y la aplicación de Guerras No Convencional.

Destacó la importancia de que todos los países respeten el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

Aseguró que la reforma de las Naciones Unidas debe encaminarse en beneficio de las naciones y sus pueblos y el multilateralismo debe combatir los intentos de dominación y hegemonía.

Llamó al fortalecimiento de la Asamblea General y a la democratización del Consejo de Seguridad.

Rodríguez Parrilla criticó la visión supremacista y nacionalista en el discurso de Trump, que niega la diversidad de modelos sociales y políticos en el mundo. Señala que en muchos países desarrollados campea la corrupción en el sistema político y se puede gobernar con un apoyo ínfimo de los electores

“Reafirmamos nuestra firme condena contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones y rechazamos los dobles raseros en su enfrentamiento”, dijo.

Cuba demanda que se mantenga el acuerdo nuclear pactado con Irán y rechaza la retórica belicista en la península coreana, que conduciría a una conflagración de consecuencias impredecibles.

Apoyamos la desnuclearización total de la península coreana sin injerencias externas, señaló.

Mencionó también la necesidad de resolver otros conflictos internacionales como el palestino, la guerra en Siria y el peligroso avance de la OTAN hacia las fronteras rusas.

Rodríguez Parrilla rechazó las amenazas contra la República de Venezuela y detalló las consecuencias que podría tener para la región la desestabilización de la nación bolivariana, así como la carga que llevarán sobre sus hombros quienes llevan adelante las agresiones.

Criticó también la Nica-Act, una iniciativa legislativa contra el Gobierno de Nicaragua que se lleva adelante en el Congreso de Estados Unidos.

Al abordar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos con la nueva administración de Donald Trump, recalcó la importancia del respeto en las relaciones bilaterales. Detalló el amplio apoyo público que tiene el mantenimiento de los nexos entre los estadounidenses y critica que se siga las orientaciones de un grupo pequeño y aislados de cubanoamericanos en la Florida.

Rechazó la manipulación del tema de los derechos humanos contra Cuba y dijo que nuestro país no tiene que aceptar lecciones de Estados Unidos ni de nadie.

También refutó las declaraciones injerencistas contra Cuba realizadas por Trump en esta misma tribuna hace tres días. “Cuba nunca aceptará jamás condicionamiento o imposiciones ni renunciará sus principios”.

Respecto a los incidentes que supuestamente habrían tenido lugar con diplomáticos estadounidense en La Habana, ratificó que Cuba cumple con todas sus obligaciones emanadas de la Convención de Viena. Recalcó que su país no ha perpetrado este tipo de acciones y no permitirá que se use su territorio para tales fines.

Dijo que las investigaciones que se llevan a cabo hasta el momento no cuentan con evidencia alguna que lleven a pensar en un ataque. Añadió que las pesquisas continúan para esclarecer los hechos y sería lamentable que se politizara el tema.

Ratificó la voluntad de Cuba de continuar el diálogo con Washington. “Cuba y Estados Unidos pueden convivir”, pero no se puede para eso reclamar que nuestro país haga concesiones de su soberanía y ordenamiento interno.

Anunció que Cuba presentará el 1ro de noviembre la resolución sobre la Necesidad de poner fin al bloqueo económico, financiero y comercial contra la Isla.

“Seguiremos avanzando en el perfeccionamiento de nuestro socialismo”, concluyó el Canciller cubano, quien recibió un aplauso cerrado de la sala donde sesiona la Asamblea General.

Esta es la primera vez que el diplomático cubano se dirige a los líderes de las naciones del orbe desde la llegada a la Casa Blanca del republicano Donald Trump, quien el pasado 16 de junio en Miami anunció medidas que refuerzan la aplicación del bloqueo.

Trump fue uno de los primeros en hacer uso de la palabra, el pasado martes en la ONU. Su primera alocución en el organismo fue duramente criticada por su retórica aislacionista y amenazas contra otras naciones soberanas.

Rodríguez Parrilla calificó el propio martes las palabras del mandatario estadounidenses como insólitas, agresivas, de dominación y descarnadamente imperialistas.

Durante los últimos tres días, líderes de todos los continentes se han referido en el hemiciclo de las Naciones Unidas a la necesidad de poner fin al bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos contra Cuba. (Tomado de www.granma.cu)