Otros tres deportistas cubanos contratados en ligas extranjeras

La Habana, 15 sep.-Los baloncestistas cubanos Arlenis Romero y Karel Guzmán y el luchador del estilo libre Reineris Sala rubricaron sus contratos para desempeñarse en ligas internacionales.

Romero volverá por una temporada más al club Santa Tecla, de El Salvador, mientras su compatriota Guzmán se estrenará en la segunda división de Argentina, con el equipo Ciclista de Juní.

‘Me siento feliz por esta nueva oportunidad de jugar en Santa Tecla, donde me han atendido con mucho cariño y dedicación’ dijo la jugadora cubana Romero al portal deportivo Jit.

Guzmán se mostró satisfecho por la posibilidad de incursionar en el circuito albiceleste y manifestó sus expectativas de hacerlo bien para extender por mucho tiempo esa posibilidad.

‘Uno quisiera llegar directo al máximo nivel del básquet argentino, pero no es siempre posible. Trataré de elevar mi nivel de juego, demostrar condiciones para ascender en poco tiempo’, resaltó el joven baloncestista cubano.

Por su parte, el gladiador Salas, quinto puesto olímpico en Río de Janeiro 2016 y tres veces medallista mundial se desempeñará en la Bundesliga alemana de lucha con el club Johannis Grizzl Ys.

Salas podría tener hasta 10 combates en las divisiones de 97 y 130 kg, en esta última ante rivales de menor nivel.

‘Asumo el contrato pensando en la posibilidad de aclimatarme a mi nueva división (97 kg), y no tanto en lo que me reporte económicamente. Mi intención es lograr resultados importantes para Cuba en el tiempo que me quede como luchador’, expresó Salas, quien aspira llegar a Tokío 2020.

Luis de la Portilla, comisionado nacional de lucha, informó que se espera la confirmación de otros clubes por los también libristas Alejandro Valdés y Yowlys Bonne, medallistas de bronce en el reciente Mundial celebrado en París.

