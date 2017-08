Nuevos productos radiales para soportes digitales (+Audio y Fotos)

Camagüey, 30 ago.- A propósito de los 95 años de la Radio Cubana, en el Bosque Tecnológico, de esta ciudad, se presentó la primera aplicación, APK institucional para celulares, que puede ser descargada desde el Portal de la Radio Cubana en Internet.

“La aplicación se crea con el objetivo de llevar a través de la tecnología móvil el producto comunicativo radiofónico a quienes hoy no sintonizan, no conocen o sencillamente no escuchan radio; interesar a los jóvenes nativos digitales en el medio, y facilitar el acceso a la radio”, fundamenta el Desarrollador Web de la Radio Cubana, Manuel Martínez Pérez.



Manuel Martínez, desarrollador web del Portal de la Radio Cubana. Fotos: Miozotis Fabelo Pinares

“Esta primera versión es compatible con los dispositivos móviles que disponen del sistema Operativo Android, y se puede compartir fácilmente a través de la aplicación Zapia, una de las más populares utilizadas por los jóvenes; y además, no necesita de conexión a internet”.

La aplicación APK, V 1.0, en su primera versión, “ofrece variados contenidos relacionados con la historia de la radio en Cuba; el desarrollo científico-técnico desde la visión de reconocidos investigadores y especialistas; y permite escuchar algunos programas radiales, seleccionados entre los mejores productos cubanos; además, audios bajo demanda”.



Desarrolladoras de la aplicación de la emisora Radio Cadena Agramonte.

En el encuentro, se presentó también oficialmente la multimedia de la emisora provincial de Camagüey, «Radio Cadena Agramonte: 60 años en el corazón del pueblo», que compila la historia de esa planta matriz, fundada en junio de 1957.

“Es el primer acercamiento a los hechos y sus protagonistas, –apunta la Jefa de la Redacción Digital de la emisora, Yaima Márquez–, historias de vida que marcan el quehacer radial camagüeyano. Hasta el momento, suman casi 130 las páginas que componen la multimedia, y se incluyen textos, audios y galería de imágenes”.

La editora y periodista Arailaysi Rosabal, comenta que “la multimedia ofrece detalles de la historia de la planta, algunos contados a través de los testimonios de los fundadores; y otros a partir de investigaciones y estudios sobre la radio en Camagüey.

“El nuevo producto, el quinto realizado por los trabajadores de la emisora, incorpora entrevistas, programas de radio, y la sección especial «Fidel, también un hombre de radio», que recoge las visitas del Comandante en Jefe Fidel Castro a la provincia, sus discursos, trasmitidos por la planta; y variados materiales periodísticos, que nos acercan al líder de la Revolución Cubana”.

En el intercambio con los especialistas de los Joven Club de Computación, (JCC), en Camagüey, encabezados por su directora, Lisbet Abreu Quirós, se reconoció “la labor que han desarrollado para incorporar las nuevas tecnologías a la radio tradicional, empeño loable, que que debe ser extendido a otros organismos e instituciones del territorio que tienen posibilidades de hacerlo.

“Nos parece, –acota la directora de JCC–, que a través de alianzas estratégicas podemos incrementar las relaciones de cooperación, porque tenemos los medios tecnológicos, por tanto, es preciso, acercar a los jóvenes los contenidos, para difundir la historia y preservar y rescatar el patrimonio de la nación y la cultura”.

Especialistas de los Grupos de Informatización y de Programación de los JCC, significaron la importancia de integrar a los servicios de los Joven Club los nuevos productos digitales radiales, “porque con un diseño fresco, combina de forma atractiva textos y audios, muy útil para acercar a las nuevas generaciones a la historia del periodismo radial en Camagüey; y la multimedia, «Radio Cadena Agramonte: 60 años en el corazón del pueblo», la incorporaremos a los contenidos de La Mochila 34, próxima a salir”.

La multimedia ahora está disponible en la página de Radio Cadena Agramonte y sugieren sus desarrolladores utilizar el navegador Mozilla Firefox, con una resolución de 1024×768 píxeles o superior.

Le sugerimos otros detalles en el reporte en audio: