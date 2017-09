Nota Informativa No. 6 del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil

La Habana, Cuba.- De acuerdo con las informaciones del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, a las 08:40 horas de este domingo, el radar de Casablanca localizó el centro del intenso huracán Irma a unos 124 kilómetros al norte de Punta Hicacos, Matanzas, y 165 kilómetros al nordeste de La Habana.

Aunque Irma se aleja continúa representando un peligro para Cuba. Sus bandas de alimentación mantienen la influencia sobre las regiones occidental y central con lluvias fuertes y localmente intensas. Persisten los vientos con fuerza de tormenta tropical desde Sancti Spíritus hasta Artemisa, y se mantienen las inundaciones costeras en el litoral norte occidental desde Matanzas hasta Artemisa, en la costa norte de las provincias de Sancti Spíritus y Villa Clara, y en el litoral sur desde Camagüey hasta Matanzas.

Teniendo en cuenta esta situación, se orienta a la población mantenerse informada sobre la evolución de Irma, observar las medidas de seguridad para preservar la vida, en particular no salir del lugar donde se protege la familia mientras persistan los vientos de tormenta, no transitar por áreas inundadas, no acudir a zonas inundadas para pescar, bañarse o recolectar objetos, no tocar cables caídos, alejarse de lugares con peligro de derrumbe y deslizamiento de tierra. Las personas que están protegidas en centros de evacuación no regresar a sus viviendas hasta tanto se certifique su seguridad.

Se reitera a nuestro pueblo la necesidad de estar preparados para participar en las acciones de rehabilitación y reconstrucción de lo dañado, manteniendo la solidaridad que nos caracteriza, y cumplir disciplinadamente las orientaciones de las autoridades competentes.

Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil

10 de septiembre de 2017

Hora: 10:30 Hrs

(Tomado de http://www.radioreloj.cu)