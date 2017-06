Los youtubers ya no podrán ganar dinero con vídeos ofensivos

El sitio web YouTube está viviendo una época de importantes cambios y decidió dar a conocer las nuevas reglas que ahora regirán a la plataforma de vídeos.

Las nuevas directrices de YouTube sostienen que no todos los vídeos que se encuentran en su plataforma tienen permisos para ganar dinero, pues recibir retribuciones económicas dependerá del tipo de contenido que muestren, y excluye a los anunciantes que aparezcan en vídeos con contenido ofensivo o inapropiado.

La decisión tomada por la web tiene su origen en un suceso ocurrido durante marzo cuando la revista Times registró en su publicación una serie de anuncios que aparecieron en vídeos de YouTube que promovían pensamientos extremistas y de odio. Lo ocurrido llevó a que importantes empresas retirarán sus anuncios de la plataforma.

Desde entonces la empresa ha decidido bloquear anuncios con contenido que promueva el odio, use “personajes de entretenimiento familiar de forma inapropiada”, o sea incendiario o degradante de forma gratuita.

Los vídeos al no cumplir con las reglas no podrán monetizar, pero no serán retirados de la plataforma si cumplen con los términos de servicio, por muy ofensivos o incendiarios que sean.

(Cubadebate/Tomado de TeleSur)