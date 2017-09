Los colores de las mariposas: secreto revelado

Washington, 21 sep.- Un gen es el responsable de generar los disímiles patrones de color en las alas de las mariposas, demuestran científicos en un estudio publicado en una revista especializada.

Se trata del llamado WntA, que, según los resultados de la investigación, funciona de un modo distinto en cada especie. De ahí la coloración diferente, explicó Owen McMillan, uno de los autores.

Sorprendentemente un solo gen y uno que es usado en repetidas veces a lo largo del desarrollo puede tener efectos enormes, señala el especialista en la Proceedings of the National Academy of Sciences.

El hecho de que en cada animal tenga efectos distintos confirma uno de los principios más importantes de la evolución: que cuando una misma cadena de aminoácidos adquiere nuevas funciones, los animales se diversifican.

A juicio de los autores, el estudio les ha permitido comprender mejor la genética de los lepidópteros, uno de los grupos de organismos de la Tierra con más especies, y descubrir nuevas y sorprendentes formas en que el gen WntA influye en la coloración.

Ahora podremos examinar los árboles familiares de estos animales y tratar de averiguar cuándo cambió su coloración en el pasado. Y, solo analizando la secuencia del gen WntA, podremos predecir cuántos genes controlan en cada especie.

Uno de los objetivos del estudio, liderado con científicos de la Universidad de Cornell, la de Chicago, la de Cambridge, la de California-Berkeley y la de Oxford Brookes, fue investigar precisamente cómo surgía la diversidad del color de las mariposas en el nivel de los genes.

Para ello, recurrieron a las modernas técnicas de edición del ADN, CRISPR/Cas. Esto les permitió inactivar al WntA y después inferir cuál es su función en cada grupo de mariposa. En total, hicieron este trabajo con siete especies diferentes.

Gracias a esto, observaron que el gen WntA funciona de un modo distinto en cada especie y a veces incluso de forma diferente dentro de cada una. (PL) (Foto: Intenet)