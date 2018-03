Laura Pausini cantará en Cuba

La cantante italiana Laura Pausini presentó, en un vuelo de Alitalia entre Roma y Milán, “Fatti sentire”, su decimotercera producción discográfica, mientras se alista para visitar Cuba y cantar, invitada por el dúo Gente de Zona.

Dentro de dos semanas la artista pisará por primera vez suelo cubano. “Hace 25 años que pido ir, pero cantar en Cuba significa tener problemas con las radios de Miami. Pero ahora me invitó Gente de Zona, ¿cómo podía decir que no?”, afirmó.

Con el dúo cubano grabó el tema que ella escribió con colegas italianos “Nadie ha dicho”.

La artista se traslada buena parte del tiempo de un lugar a otro, dentro y fuera de Italia, e incluso vive seis meses del año en Miami, a quien dedica el tema “Nuevo” en español.

“Después de 25 años de carrera entendí que no puedo tener una meta, porque si la alcanzo, ¿qué hago después? Debo saber que tengo siempre algún horizonte a alcanzar todavía”, afirmó la artista, que iniciará el Tour Mundial en el estadio San Ciro de Roma, en dos fechas de julio próximo. Este viernes sale a la venta mundial “Fatti sentire”, el último álbum, a dos años de “Simili” y luego “Laura Xmas”.

Pausini eligió presentar a bordo de un avión de la línea de bandera italiana el disco, jugando a ser aeromoza por un rato al servir algunas bebidas a los periodistas en el vuelo.

“Quería hacerlos entrar en un día de mi vida. Vivo todos los días en aviones, a veces tomo tres vuelos al día”, explicó sobre la peculiar presentación y definiéndose como la “Cartashian” italiana (del apellido de su compañero Paolo Carta).

El álbum tiene 14 temas, “muchos quedaron afuera y entonces habrá un volumen dos, pero no sé cuándo”, dijo y agregó que “no es autobiográfico pero cuentan cosas que también a mí me han sucedido”.

“No river is wilder”, es uno en inglés, además de “Nuevo” en español, en “homenaje a mi vida en Miami: la parte latina está muy presente en mi modo de ser”.

La canción “Francesca (Piccola Aliena)” está dedicada a su sobrina de tres años, fallecida hace menos de un año por una enfermedad genética.

“El álbum está firmado por tantos autores, todos italianos, que invito a abrir mis conciertos, y tienen sonidos distintos que van del reggaeton a la balada o al rock. Pero con un hilo conductor: en cada tema cuento historias de personas que deben tomar una decisión y de algún modo deben hacerse escuchar”, declaró la cantante.

“Fatti sentire es una invitación que quiero hacerme a mí misma y a las personas que escuchan mi música, una invitación a ser valientes, a ser nosotros sin miedo a los juicios, aún cuando nos sentimos frágiles. Y lo dice una persona que es continuamente juzgada y por eso a menudo he sufrido. Fuerte en el escenario pero frágil e insegura apenas bajo”, sintetizó Pausini.

Con un poco de pensar recordó el sufrimiento que sintió en el último Festival de Sanremo cuando se insinuaron dudas acerca de la laringitis que la obligó a cambiar de fecha, del primero al último día.

“Se puso en duda mi verdad, el hecho de que estaba realmente mal, después de 25 años de honestidad. Son momentos en los cuales pienso en dejar de cantar, pero luego me convenzo de que hay muchas más cosas dentro mío que deben ganar sobre lo que no gusta de mí”, afirmó.

Pausini trabaja en la gira que la llevará por el mundo para presentar el nuevo disco.

La primera cita es en el Circo Máximo, en Roma, el 21 y 22 de julio, la primera mujer en presentarse en el mismo ámbito en que lo hicieron los Rolling Stones, Bruce Springsteen y David Gilmour. “Da miedo, pero hay que hacerlo. No quiero y no puedo fracasar. Hubo un momento en que pensé: ‘¿quién me manda hacerlo’?. Temo los riesgos pero no puedo hacer menos que tomarlos”, admitió.

El Tour mundial la llevará a Estados Unidos, América Latina (Chile, Argentina, Brasil, Perú, Costa Rica, Guatemala, Ecuador y México), Europa y a distintas ciudades italianas en septiembre y octubre.

(Con información de ANSA)