Huracán Irma toca tierra y arrasa en islas del Caribe (+ Fotos)

La Habana, 6 sep.- El ojo del potente huracán Irma atravesó este miércoles en la mañana las islas antillanas de San Bartolomé y San Martín, tras pasar por Barbuda, en su camino hacia Puerto Rico, República Dominicana, Haití y Cuba.

El ojo del ciclón, de unos 50 km de diámetro, permaneció 01:30 en San Bartolomé y alcanzó luego San Martín, un poco más al noroeste. “Se están dando en estos momentos impactos importantes en estas islas” caribeñas, indicó el servicio de meteorología francés Météo France.

El mar “está golpeando con una extrema violencia” en las costas y hay una “gran sumersión de las zonas bajas del litoral”, agregó.

En las primeras horas de hoy, Irma pasó sobre Barbuda con “efectos catastróficos”. Vecinos de la zona dijeron en la radio local, que las líneas telefónicas se habían caído.

Aguaceros y fuertes vientos castigaron también a la vecina isla de Antigua, levantando escombros por los aires mientras la gente se resguardaba en casa o en refugios del gobierno.

Las autoridades advirtieron a la gente que se resguardara del “violento ataque” de Irma, en un comunicado que concluía con la frase “Que Dios nos proteja”.

En Barbuda, la tormenta arrancó el tejado de la comisaría de policía, obligando a los agentes a buscar refugio en el cuartel de bomberos cercano y el centro comunitario que servía de refugio oficial. La tormenta de categoría 5 también suspendió la comunicación entre islas.

Se registraron daños en varias viviendas, según Midcie Francis, de la Oficina Nacional de Servicios en Desastres, aunque era demasiado pronto para evaluar la extensión de los daños.

El extremo norte de la isla se vio especialmente castigado, señaló en un mensaje de texto a The Associated Press el ministro de Exteriores, Charles Fernandez, que supervisaba de forma temporal la gestión de desastres. No entró en detalles sobre el alcance de los daños. (Tomado de Cubadebate)