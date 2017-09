Fidel de cara a los huracanes (+ Fotos y Video)

En un taller sobre periodismo audiovisual presenté a los alumnos de la Universidad de Camagüey el documental CICLÓN, una de las obras maestras de Santiago Álvarez, del Noticiero ICAI, acerca del paso en 1963 del “Flora” (1) por la región oriental de la Isla.

En medio del análisis de las imágenes en blanco y grises impactantes, la dramaturgia…uno de los muchachos exclama:

–Ahí está Fidel…

El descubrimiento inesperado del joven sólo es consecuencia de la poca promoción de la memoria histórica, pues como citó recientemente Abel Prieto (2) muchas veces nos quedamos retenidos, embrollados, en la coyuntura, en lo inmediato.

El objetivo didáctico de la clase adoptó, entonces, a una relación argumental en torno a ese acontecimiento. En primer lugar, definir que los cubanos estamos acostumbrados a la presencia alentadora de Fidel en los momentos de mayores riesgos de nuestro proceso revolucionario, bien sea conflictos de variada índole, frente a problemas económicos y, también, de cara a fenómenos naturales.

El Comandante en Jefe dirigió las operaciones de auxilio aquel octubre de 1963 desde el lugar de mayor peligro, en áreas aledañas al río Cauto, al sur de la entonces provincia de Oriente. La enseñanza de la segunda mayor catástrofe registrada en la isla, condujo al extenso plan de desarrollo hidráulico, para prevenir inundaciones y aprovechar el agua caída, además de la creación del Sistema de Defensa Civil, cuya eficiencia el mundo reconoce insistentemente.

Desde entonces Fidel ha estado ahí en la primera línea siguiendo la trayectoria de los huracanes, compartiendo con el pueblo cada detalle preventivo y de recuperación de las consecuencias de los fenómenos naturales, que moviliza las reservas del Estado en la solución de los problemas materiales, alimentarios y de salud pública. Nadie ni nada queda olvidado.

LA EXPERIENCIA PERSONAL DEL “KATE”

En ese encuentro con los alumnos de periodismo, no me pude sustraer–sin ser pedante– del comentario de la primera experiencia en las coberturas a la presencia del Comandante en Jefe en la provincia. En noviembre de 1985 yo era reportero del periódico ADELANTE y me encargaron las visitas del Líder de la Revolución a las zonas afectadas por el ciclón “Kate” (3), en el municipio de Sierra de Cubitas y a la fábrica de Tejas Infinitas, en la capital provincial. Para beneplácito el texto fue recopilado en el libro de Rolando García y Cándida Pedrosa “Fidel en Camagüey” y se hacen más referenciales los recuerdos.

Una de las primeras preocupaciones consultadas con dirigentes políticos y administrativos de la región fue el apoyo excepcional al corte mecanizado, pues lo cañaverales sufrieron cuantiosos daños por los fuertes vientos del huracán y en prácticamente un mes se pondrían en marcha los molinos del coloso azucarero Brasil, en Esmeralda. Apuntó que tener un alto por ciento de cosecha con máquinas es una desventaja en estas situaciones.

El Comandante en Jefe, no obstante, mostró su alegría de que no hubiera sido mayor el desastre. De esta manera, el giro de las preguntas a los anfitriones de la provincia, entre ellos Lázaro Vázquez García, primer secretario del PCC, abordó la marcha de la construcción de la carretera Circuito Norte y el desarrollo de la empresa citrícola de Sola, que tuvieron sus momentos de esplendor en años posteriores, pero las adversidades el Período Especial mermaron los naranjales, además de los cambios en los mercados tradicionales. En estos momentos, se recupera la producción de jugos concentrados y otros productos agrícolas.

Como parte del recorrido, Fidel apreció el programa de edificación de viviendas en esa localidad. Por otra parte, en la circunvalación norte de la ciudad de Camagüey observó la construcción de la fábrica de cervezas, la planta mecánica y el combinado cárnico, las que hoy son un sello de la industrialización de la provincia.

En la empresa de Tejas Infinitas valoró el compromiso y el necesario apoyo para elevar la producción de tejas diarias, teniendo en cuenta la necesidad de esos elementos de techo para unas 78 mil viviendas y también instalaciones agropecuarias y centros laborales afectados por “Kate” en el país.

Como ha sido habitual en más de cincuenta años, estuvieron presentes las palabras alentadoras a las cubanas y cubanos ante los reveses en el diario quehacer. En esa ocasión destacó el buen ánimo que existe en la población y convocó a realizar una tarea heroica para recuperarse de grandes golpes del ciclón Kate a la economía .

