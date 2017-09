Fidel Castro: El futuro de la humanidad es el entendimiento (+Audio)

21 de septiembre de 1953. Se inicia el juicio a los combatientes revolucionarios que participaron en los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en la Sala del Pleno de la Audiencia de Oriente. Fidel en su condición de abogado asume su propia defensa.

Con firmeza ante la pregunta que le formula el fiscal sobre si había participado en las acciones realizadas el 26 de julio en Santiago de Cuba o en Bayamo, Fidel expresa:

“Sí, participé”.

Y ante otra interrogante sobre los jóvenes que al igual que él estaban siendo juzgados Fidel igualmente asegura:



“Esos jóvenes, como yo, aman la libertad de su patria. Ellos no han cometido ningún delito a no ser que se estime que es delito querer para nuestra patria lo mejor… ¿acaso no fue eso lo que nos enseñaron en la escuela?”

Un día como hoy en el año 2007, se trasmite por el programa informativo de la televisión cubana Mesa Redonda la entrevista concedida por Fidel al conductor y director del espacio, Randy Alonso.

Fidel trata temas de relevancia mundial como el cambio climático y su repercusión para el futuro de la humanidad y expresa su convicción de que la principal arma con que cuentan los políticos para resolver los graves problemas que golpean al mundo es el entendimiento.

En el 2009, Fidel elabora su reflexión Una especie en peligro de extinción. Cita datos científicos que muestran el riesgo al que se expone la especie humana si no se toman medidas para frenar el deterioro creciente del medio ambiente.

“Nuestro deber es exigir la verdad. La población de todos los países tiene derecho a conocer los factores que originan el cambio climático y cuáles son las posibilidades actuales de la ciencia para revertir la tendencia, si aún se dispone realmente de ellas”.

Este día del 2010, Fidel redacta la reflexión titulada El invierno nuclear y la paz. Expone datos relacionados con la teoría desarrollada y llevada a la actualidad por el científico norteamericano Alan Robock de la Universidad de Rutgers, New Jersey.

Subraya que, para los estudiosos del tema del invierno nuclear, la única forma de evitar el uso de las armas nucleares es eliminándolas y asegura:

“Ninguna otra época de la historia humana guarda parecido con ésta. Con seguridad, si tales riesgos no se comprenden por los que toman decisiones desde las alturas del inmenso poder que la ciencia y la tecnología han puesto en sus manos, la próxima contienda mundial será la última, y transcurrirían, tal vez decenas de millones de años antes de que nuevos seres inteligentes intenten escribir su historia”.

En el 2010, Fidel sostiene un encuentro en el Palacio de Convenciones, en La Habana, con los japoneses integrantes del Crucero por la Paz. Es la XIV visita de la expedición pacifista a nuestro país.

“Me alegro de interactuar con ustedes por la importancia del momento que estamos viviendo y además por un sentimiento de gratitud, pues conozco la solidaridad de ustedes, las dificultades que han enfrentado, la lucha contra el bloqueo, los puertos donde pueden ir y donde no”.



Reafirma la importancia de crear conciencia acerca de los peligros que atentan contra la especie humana, relacionados con el cambio climático y con la posibilidad de una conflagración nuclear.

