El Complejo Baraguá debe estar listo para el próximo martes (+Audio)

El Complejo de Piscinas Baraguá, reinaugurado el pasado 13 de agosto, recibió el impacto del huracán Irma, pero se espera que pueda estar listo para el próximo martes, según la información brindada a la prensa por Nuridis Rodríguez , Jefa de Inversiones del organismo deportivo.

Esta instalación que estuvo alrededor de cuatro años sin utilizarse se logró rescatar y en ocasión del Aniversario 91 del natalicio del Comandante en Jefe, se realizó su reinauguración.

Interrogada sobre si no se había colocado bien el techado del Complejo y los daños causados por el fenómeno atmosférico, la funcionaria del INDER, señaló.

“Baraguá no tiene mal colocada la cubierta, ahí se cumplieron todos los requisitos técnicos, pero por la velocidad en que sopló el viento y la altura que tiene esta instalación, más de 12 metros, sufrió daños en el diez por ciento de su cubierta”, explicó, Nuridis y añadió.

“El Complejo de Piscinas tiene un área de 8 mil 45 metros cuadrados de cubierta, y durante la reparación se cambiaron poco más de 7 mil, porque el resto estaban en buen estado”.

Por su parte, el Dr en Ciencias, Antonio Becali, titular del INDER, considera que los daños en Baraguá fueron pocos.

“Los daños realmente no fueron muchos, además del techado, hay dos carpinterías de aluminio también afectadas, a consecuencia de los vientos, esta es una instalación que no está resguardada, está ubicada en un lugar donde no hay otras edificaciones”, puntualizó.

“Nosotros esperamos tener el próximo martes el cien por ciento del techado de Baraguá terminado, los mismos compañeros que hicieron la reparación se están encargando de este trabajo”, concluyó, Becali.

En audio escuche las intervenciones de la Jefa de Inversiones del INDER y el Presidente del organismo deportivo