Debaten sobre retos jurídicos en el sistema económico cubano

La Habana, 12 oct.- Lograr que el contrato desempeñe su papel en el sistema económico cubano es uno de los principales retos jurídicos más importantes, afirmó hoy una ejecutiva en un evento internacional iniciado hoy aquí.

La directora jurídica del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), Yoanna Odriola, refirió en ese sentido entre las limitantes, la existencia de elementos subjetivos y el no reconocimiento en algunas entidades del papel de esos documentos y deficiencias en su ejecución.

Odriola impartió la conferencia Algunos retos jurídicos en la actualización del modelo económico y social cubano, tras la apertura del II Encuentro Internacional Gestión y Dirección Empresarial, que sesiona en el Palacio de Convenciones con la participación de unos 300 delegados de Cuba, Venezuela, Colombia y otros países.

Hay un desbalance muchas veces en la contratación, en la que uno de los problemas que se encaran es la función monopólica de entidades que hacen imposiciones, si bien hay normativas que pueden corregir esa tendencia negativa, consideró la funcionaria del MEP.

Mencionó entre otras dificultades, la existencia de formalismo en cuanto al tiempo o término de su establecimiento, y también el exceso de papeleo, el cual conspira contra el buen funcionamiento de esos instrumentos de trabajo e impide que sea el medio de la relación entre sus partes.

A juicio de Odriola, los tribunales pueden actuar en los vínculos contractuales y, sin embargo, se hace poco uso de ello. Además, no pocas veces la concertación de esos documentos se hace de forma apresurada, da prioridad a impagos y otros elementos, mientras se presta poco interés a aspectos importantes como el salario.

De acuerdo con la funcionaria, aunque ese tipo de herramienta hoy a nivel mundial es cada vez más compleja, con frecuencia las áreas jurídicas no participan en las discusiones durante el proceso de contratación, que puede durar meses, sino sólo al final, en la firma, lo cual no es lo más adecuado.

No obstante, acotó que todo lo anterior no significa que no haya avance en esta importante temática, en la que debe estar más insertada la labor de los juristas.

La especialista resaltó en su disertación que en la aplicación de las normas económicas participen los juristas, para que ellas sean eficaces, pues el derecho no es solo normas, sino un sistema que presupone dos pilares: lógica y justicia.

El encuentro prosigue mañana con el debate de temas como los Desafíos de la economía cubana en la actualización, la Gestión económica y financiera empresarial y Evolución y tendencias de espacios de trabajo para directivos.