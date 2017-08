Andy Cruz logra bronce para Cuba en Mundial de Boxeo

Hamburgo, Alemania, 30 ago.- El ligero welter Andy Cruz aseguró este martes la segunda medalla de bronce para Cuba en el Campeonato Mundial de Boxeo, que vio caer en inesperado revés al mediano Arlen López en la quinta fecha del certamen.

Cruz se llevó fallo de 5-0 en la Sporthalle sobre el dominicano Elvis Rodríguez, a quien derrotó por tercera ocasión, mientras López no pudo evitar el desquite (3-2) del kazajo Abilkhan Amankul, a quien venció en la final de la Serie Mundial de Boxeo.

El ligero cubano disertó otra vez en materia de movilidad, claridad en el golpeo y elegancia en los movimientos, y en su próxima salida el jueves peleará en semifinales por plata ante el armenio Hovhannes Bachkov, airoso 4-1 a costa del mongol Chinzorig Baatarsukh.

Arlen López, quien se declaró insatisfecho con la decisión de los jueces, no consiguió imponerse con la claridad necesaria para evitar dudas. ‘Peleó mejor en la Serie Mundial, pero allí me declararon ganador. Ahora sucedió lo contrario y queda sobre la conciencia de quienes decidieron’, sostuvo el ahora ex campeón mundial de los 75 kg.

En esta única fecha de cuartos de finales, Cuba logró también el triunfo del titular del orbe en los pesos minimoscas Joahnys Argilagos, verdugo 5-0 del germano Salah Ibrahim y contrario el jueves del kazajo Zhomart Yerzhan.